阪神キャンプで臨時コーチを務める糸井嘉男SAが9日、取材に対応し、ドラフト1位・立石正広内野手（創価大）を絶賛した。8日に具志川キャンプに訪れ、立石の打撃練習などをチェックした糸井SAは「音がヤバイ。打球音。品がない。きれいな音じゃなくて、ガオ〜ッ！みたいな。ホメ言葉です」と立石の打撃を高く評価。「将来的にはWBCの主軸を打つような打者になっていく。そんな想像はできますね。1年目から、20発とか森下と比