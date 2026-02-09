Photo: 山科拓郎 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。時間を見るだけならスマホで十分。それでも腕時計を着けたくなるのは、「確認」より「気分」のためだったりします。「ZEROO T9-02 TOURBILLON UFO」は、まさに“眺める前提”でつくられた一本…と言えるかもしれません。時間表示というより、内部の機構が動いている様子そのものを楽しめる設計