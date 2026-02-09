¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/02/09¡Û¡È°ìÈÖ¥â¥Æ¤ë¿Í¡É¤ò·è¤á¤ëABEMA¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡Ö¥é¥Ö¥Ñ¥ï¡¼¥­¥ó¥°¥À¥à2¡×¤¬2·î11Æü¤è¤ë10»þ¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï¡£½é²óÊüÁ÷¤ËÀè¶î¤±¡¢»²²Ã¼Ô16¿Í¤Î»²²ÃÍýÍ³¤äÎø°¦´Ñ¤ËÇ÷¤Ã¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò16ÆüÏ¢Â³¤ÇÇÛ¿®¤¹¤ë¡£14ÆüÌÜ¤Ï°å»Õ¤Îºä¸ýÎ´»Ö¡Ê¤µ¤«¤°¤Á¡¦¤¿¤«¤·¡¿35¡Ë¡£¡ÚVol.14¡Û¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸µAKB48¡¦¡Ö¥Æ¥é¥Ï¡×¡Ö¥Ð¥Á¥§¥í¥ì¥Ã¥Æ¡×»²²Ã¼Ô¤é¡¢¥â¥Æ¤Ë¼«¿®¤¢¤ëÈþÃËÈþ½÷16¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¢¡¡Ö¥é¥Ö¥Ñ¥ï¡¼¥­