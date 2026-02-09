8日、投開票が行われた衆議院選挙。県内5つの小選挙区で自民党が議席を独占しました。当選から一夜明け、それぞれの議員が喜びを語りました。■長野2区で初当選を果たした自民党の藤田ひかるさん35歳。9日午前8時前から松本駅前で辻立ちを行いました。白い息を吐きながら、当選の報告と感謝を伝えました。藤田さんは長野2区で10万4107票を獲得し、7回目の当選を目指した中道の下条みつさんを抑えて、初当選を果たしました。1996年