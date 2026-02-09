ABCマートに「DISNEY FROZEN ART COLLECTION BY SHOKO NAKAGAWA（ディズニー フローズン アート コレクション BY 中川翔子）」をモチーフにしたスペシャルコレクションが登場」ディズニー・アニメーション映画『アナと雪の女王』のキャラクターを、歌手・タレント・声優・女優・イラストレーターとして幅広く活躍されている中川翔子さんが描きおろしたアートを使ったシューズが展開されます☆ ABCマート ディズニー・アニメー