【新華社香港2月9日】中国香港特別行政区高等法院（高裁）は9日、「外国勢力との結託を通じて国家安全への危害を共謀した罪」と「扇動的出版物の発行を共謀した罪」に問われた黎智英（れい・ちえい）被告に対し、拘禁刑20年の量刑を言い渡した。