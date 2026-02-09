海外との貿易や投資で日本がどれだけ稼いだかを示す去年1年間の経常収支は、31兆円余りの黒字となり、過去最大を更新しました。財務省によりますと、2025年の年間の経常収支は31兆8799億円の黒字と、黒字額は前の年より3兆1931億円増え、2年連続で過去最大の黒字を更新しました。企業が海外に投資して得られた収益が増加したことが主な要因です。また、貿易収支は8487億円の赤字となりましたが、海外から輸入するエネルギー価格が