Hey¡ªSay¡ªJUMP»³ÅÄÎÃ²ð¡Ê32¡Ë¤¬9Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡¢¥á¡¼¥­¥ã¥Ã¥×¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥á¥¤¥Ù¥ê¥ó¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡×¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼½¢Ç¤È¯É½²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£»³ÅÄ¤ÏÇò¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤ÇÅÐ¾ì¤·¡Ö°ìÇ¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¥á¥¤¥Ù¥ê¥ó¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£¡Ö¥á¥¤¥Ù¥ê¥óSP¥¹¥Æ¥¤¥ë¥ß¥Þ¥Ã¥È¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Î¿·CM¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤Î·Ú¤µ¤òÉ½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢±©¤ò¤Õ¡¼¤Ã¤È¿á¤¯¥·¡¼¥ó¤¬°õ¾ÝÅª¡£°ìÈ¯OK¤Î»£±Æ¤À¤Ã¤¿¤è