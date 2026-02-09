サウジ・プロリーグ第20節、アル・ナスルとアル・イテハドの対戦は2-0でアル・ナスルが勝利を収めたが、この試合にもFWクリスティアーノ・ロナウドは姿を見せなかった。ロナウドはライバルクラブを優遇するサウジの公共投資基金に不満を抱いていると言われ、出場を拒否している。いよいよクラブを去るのではという声が大きくなるなか、今夏に古巣スポルティングCPへ復帰する可能性を『Mirror』が報じた。スポルティングCPはロナウ