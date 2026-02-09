シンガポール航空とマレーシア航空は、戦略的事業提携契約を締結した。シンガポール公正取引委員会とマレーシア民間航空局の承認を受けたもので、シンガポールとマレーシア間で乗り継ぎの利便性向上などに取り組む。レベニューシェア便の設定、共同運賃商品の導入、フライトスケジュールの調整、両市場での法人向け旅行手配の共同展開などが含まれる。2019年10月以降、両社は共同運航（コードシェア）を段階的に拡大している。2024