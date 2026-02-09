タレントの北斗晶が8日に自身のアメブロを更新。手作りおやつを孫・寿々ちゃんへあげたときの反応を明かした。この日、北斗は「昨日の夜からコトコトコトコト煮込んだぜんざいが美味しく出来ました〜」と報告するも、おやつとして寿々ちゃんに用意したところ「【いらない】と食べてくれなかった」と告白。「ま〜時間をかけて一生懸命作ったものほどそんなもんです」とがっかりした様子で述べた。また、寿々ちゃんが数日前に転んで