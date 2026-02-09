料理研究家の桜井奈々が8日に自身のアメブロを更新。法事の帰りに大雪で立ち往生し、急遽熱海に延泊することになった一連の出来事を報告した。この日、桜井は「小鉢のある朝 幸せ」と切り出し、宿泊先での豪華な朝食の写真を公開。「朝ごはん出てくる幸せ 用意してくださった方に心から感謝」とつづり「今日は法事へ行ってきます」と報告した。その後更新したブログでは、東京へ向かう道中の真鶴ブルーラインで「ノーマルタイヤが