¡ÚMODEROID ¥Ö¥ì¥¤¥Ðー¥ó¡Û »²¹Í²Á³Ê¡§8,000±ß ¥»ー¥ë²Á³Ê¡§4,320±ß Amazon¤Ë¤Æ¡¢¥°¥Ã¥É¥¹¥Þ¥¤¥ë¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Î¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡ÖMODEROID ¥Ö¥ì¥¤¥Ðー¥ó¡×¤¬ÆÃÊÌ²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥»ー¥ë²Á³Ê¤Ï»²¹Í²Á³Ê¤«¤é46%¥ª¥Õ¤Î4,320±ß¡£ ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡ÖÍ¦µ¤ÇúÈ¯¥Ðー¥ó¥Ö¥ì¥¤¥Ðー¥ó¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥í¥Ü¥Ã¥È¡Ö¥Ö¥ì¥¤¥Ðー¥ó¡×¤òºÆ¸½¤·¤¿¥×¥é