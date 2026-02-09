BIGBANG¤ÎG-DRAGON¤¬¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°Ãæ¤Ë¸ì¤Ã¤¿È¯¸À¤¬¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£G-DRAGON¤Ï¡¢2·î6Æü¤«¤é8Æü¤Þ¤Ç¤Î3Æü´Ö¡¢¥½¥¦¥ë¡¦KSPO DOME¤ÇÃ±ÆÈ¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡Ö2026 G-DRAGON ¡ÆFAM¡Ç MEETING¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢¡È¿Í´Ö¥¯¥©¥ó¡¦¥¸¥è¥ó¡É¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Îµ¿Ìä¤ËÅú¤¨¤ë¡Ö°ìÌä°ìÅú¡×¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛG-DRAGON¤ÏÆüËÜ¿Í½÷À­¤¬¹¥¤ß¡©²áµî¤ÎÎø°¦Ê×Îò¤Ê¤«¤Ç¤â¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢ÇÛÁ÷ÎÁ¤È