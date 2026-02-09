BTS¤Î¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¸ø±é¤Ë¡¢ºÇÂç26Ëü¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢´Ú¹ñ·Ù»¡¤Ï°ÂÁ´³ÎÊÝ¤ËÁíÎÏ¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¡£¡ÚÃíÌÜ¡ÛBTS¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¾®³Ø¹»¤â¤í¤¯¤ËÂ´¶È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤Ç±ê¾å¤ÎÈÖÁÈ¥½¥¦¥ë·Ù»¡Ä£Ä¹¤Î¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥ç¥ó¥Ü»á¤Ï2·î9Æü¸áÁ°¡¢ÄêÎãµ­¼Ô²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢¡Ö·Ù»¡¤È¤·¤ÆÁíÎÏ¤ÇÂÐ±þ¤·¡¢»ÔÌ±¤¬°ÂÁ´¤Ë¸ø±é¤ò´ÑÍ÷¤Ç¤­¤ë¤è¤¦Á¼ÃÖ¤¹¤ë¡£¸ø±é¤Þ¤Ç¤Þ¤À1¥«·î¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤Î´Ö¤Ë½½Ê¬¤Ë½àÈ÷¤¹¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¼çºÅÂ¦¤â3553¿Í¤Î°Â