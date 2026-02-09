¡Ú°ìÈÖ¤¯¤¸ ¿¹±ÊÆý¶È Pino¡Û 3·î6Æü È¯ÇäÍ½Äê ²Á³Ê¡§1²ó700±ß BANDAI SPIRITS¤Ï¡¢¡Ö°ìÈÖ¤¯¤¸ ¿¹±ÊÆý¶È Pino¡×¤ò3·î6Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï1²ó700±ß¡£ ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¿¹±ÊÆý¶È¤Î¥¢¥¤¥¹¡ÖPino¡×¡Ê¥Ô¥Î¡Ë¤ò¥â¥Áー¥Õ¤È¤·¤¿°ìÈÖ¤¯¤¸¡£A¾Þ¤ÏÌó52¥»¥ó¥Á¤Î¡ÖPino¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤Ç¡¢B¾Þ¤Ï¡ÖPino¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¡×¡¢C¾Þ¡ÖPino¥é¥¤¥È¡×¤Ê¤É¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ¤¤¤º¤ì¤âPino¤Î¥Ñ¥Ã¥±&