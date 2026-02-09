¡Ú¥Àー¥Ê=¥¤¥¯¥ë¥·¥¢¡Û 10·î ºÆÈÎÍ½Äê ²Á³Ê¡§30,800±ß ¥³¥È¥Ö¥­¥ä¤Ï¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö¥Àー¥Ê=¥¤¥¯¥ë¥·¥¢¡×¤ò10·î¤ËºÆÈÎ¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï30,800±ß¡£ ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¥²ー¥à¡Ö¥¤ー¥¹VIII -Lacrimosa of DANA-¡×¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥Àー¥Ê=¥¤¥¯¥ë¥·¥¢¡×¤ò1/7¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¤·¤¿¤â¤Î¡£ ÆÃÄ§Åª¤ÊÁóÈ±¤òÂçÃÀ¤Ë¤Ï¤¿¤á¤«¤»¡¢Î¾¼ê¤Ë¤ÏÈ¾·îÅá¡Ö¥¯¥ì