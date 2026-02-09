¥Ú¥¤¥È¥ê¥ª¥Ã¥ÄÀï¤ÇTD¤òÃ¥¤¤¡¢´î¤Ö¥·¡¼¥Û¡¼¥¯¥¹¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¡á¥µ¥ó¥¿¥¯¥é¥é¡ÊAP¡á¶¦Æ±¡Ë¡Ú¥µ¥ó¥¿¥¯¥é¥é¡ÊÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¡Ë¶¦Æ±¡ÛÊÆ¥×¥í¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëNFL¤Î²¦¼Ô¤ò·è¤á¤ëÂè60²ó¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¥¦¥ë¤Ï8Æü¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥µ¥ó¥¿¥¯¥é¥é¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡ÊNFC¡Ë¤Î¥·¡¼¥Û¡¼¥¯¥¹¤¬¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡ÊAFC¡Ë¤Î¥Ú¥¤¥È¥ê¥ª¥Ã¥Ä¤ò29¡½13¤Ç²¼¤·¡¢12µ¨¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤ÎÀ©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¥·¡¼¥Û¡¼¥¯¥¹¤ÏÁ°È¾¤Ë»°¤Ä¤ÎFG