ÇÐÍ¥¤Î±öÌî±Íµ×¤µ¤ó¤Ï2·î8Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¥É¥é¥Þ¡ØÌ¤Íè¤Î¥à¥¹¥³¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û±öÌî±Íµ×¡õ¾®ÂíË¾¤Î¥é¥Ö¥é¥Ö¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¥é¥Ö¥é¥Ö¤ä¤ó¡×±öÌî¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥é¥Ö¥é¥Ö¤«¡©¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£WEST.¤Î¾®ÂíË¾¤µ¤ó¤È»ÒÌò¤ÎÅ·ÌîÍ¥¤µ¤ó¤¬¡¢»ê¶áµ÷Î¥¤ÇÉ¡¤ò¤¯¤Ã¤Ä¤±¤Æ¸þ¤«¤¤¹ç¤¦»Ñ¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¥É¥é¥Þ¤Î»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤Ë»£¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢·àÃæ¤Ç¤Î´Ø·¸À­¤òÄ¶¤¨¤¿Ãç¤ÎÎÉ¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã