2·î22Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î¡È¤Í¤³¤ÎÆü¡É¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¡×¤¬³«ºÅ¤¹¤ë¿Íµ¤´ë²è¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥ê¡Á¤Ë¤ã¡Á¥ÈÂçºîÀï¡ª¡×¤¬¡¢2·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡ª4²óÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Ï¡¢¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ä¥Ñ¥ó¤Ê¤ÉÁ´17¼ïÎà¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡ª¥È¥ì¥ó¥É¤Ï¡¢¤½¤ÎÃæ¤«¤é13¼ïÎà¤ò°ìÂ­Àè¤Ë»î¿©¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ëÌ£¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡ª¡ÖÆùµå¥¿¥ë¥È¡×¤ò³«Éõ¤·¤¿ÍÍ»Ò¢£ÃíÌÜ¤Ï¡Ömofusand¡×¥³¥é¥ÜËèÇ¯ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡Ömofusand¡×