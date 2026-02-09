任期満了に伴う水俣市長選挙が8日に行われ、無所属で現職の髙岡利治さんが3選を果たしました。【水俣市長選 結果】■無所属・現職髙岡利治さん6812票■無所属・新人谷口明弘さん5015票 ■当選した髙岡利治さん「政治生活28年で得たすべての経験、財産を水俣市のために恩返しする4年間であると思っておりますので、水俣市発展のために使っていただければと思います」髙岡利治さんは67歳。水俣市