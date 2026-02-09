¤­¤Î¤¦8ÆüÅê³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿½°µÄ±¡µÄ°÷Áªµó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»Ø½É»ÔÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Ï»ÔÆâ¤ÎÅêÉ¼½ê¤ÇÈæÎãÂåÉ½¤ÎÅêÉ¼ÍÑ»æ¤Î¸òÉÕ¥ß¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ »ÔÆâ¤ÎÊÌ¤ÎÅêÉ¼½ê¤Ç¤Ï¾®Áªµó¶è¤ÎÅêÉ¼ÍÑ»æ¤Î¸òÉÕ¥ß¥¹¤âµ¯¤­¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ »Ø½É»ÔÁª´É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È»ÔÆâ¤ÎÅêÉ¼½ê¤Ç8Æü¡¢ÅêÉ¼»þ´Ö¤ò²á¤®¤Æ¤«¤éÅêÉ¼¼Ô¤Î¿ô¤ÈÅêÉ¼ÍÑ»æ¤Î»Ä¤ê¤ÎËç¿ô¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÅêÉ¼¤·¤¿¿Í¤è¤êÈæÎãÂåÉ½¤ÎÅêÉ¼ÍÑ»æ¤¬1Ëç¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ÅêÉ¼½ê¤òË¬¤ì¤¿1