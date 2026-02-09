寒さで体が冷えやすく、免疫力も落ちがちな冬。そんな季節に取り入れたいのが、冷え対策と腸ケアを同時にかなえる〈腸活鍋〉です。腸活ドクター・郄畑宗明先生が、腸にうれしい理由をわかりやすく解説。すぐ作れる腸活鍋レシピと、役立つ食材リストもあわせてご紹介します。冬の〈腸活鍋〉で免疫力を底上げ！「腸活鍋」は、冷え対策と腸ケアを同時にかなえてくれる冬にぴったりのメニュー。野菜、発酵食品、きのこ類、肉・魚