½÷À­¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡¦¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¦²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤¬6Æü¡¢2¿ÍÁÈYouTuber¡¦Ê¿À®¥Õ¥é¥ß¥ó¥´¤ÎNICO¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅÐ¾ì¡£NICO¤È¶¦¤Ë¹õÈ±¤Ë¥Ö¥ì¥¶¡¼¡ß¥ë¡¼¥º¥½¥Ã¥¯¥¹»Ñ¤Ç¡ÈÀ©Éþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡É¤òËþµÊ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤É¤³¤¾¤Î¸½ÌòJK¤Ç¤¹¤«!?¡×¥Ö¥ì¥¶¡¼¡ß¥ë¡¼¥º¥½¥Ã¥¯¥¹»Ñ¤Ç¡ÈÀ©Éþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡É¤òËþµÊ¤¹¤ë¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¢¨Á´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï4ËçÌÜ2¿Í¤Ï¿Æ¸ò¤¬¿¼¤¯¡¢ºòÇ¯9·î¤Ë¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê