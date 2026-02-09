7¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦Travis Japan¤ÎµÈß·´×Ìé¤¬¡¢À¸ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡ÖNBA¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥¦¥£¡¼¥¯¥¨¥ó¥É¡×2ÆüÌÜ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£NTT¥É¥³¥â¤¬±¿±Ä¤¹¤ë±ÇÁüÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖNBA docomo¡×¡ÖLemino¡×¤¬9Æü¡¢È¯É½¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Ûçõ¤Î¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¡¼¥ó¤ÇÅÐ¾ì¡¢¥é¥¤¥Ö¤ÎÌÏÍÍ¡ÖNBA docomo¡×¤Ï14Æü¤«¤é3Æü´Ö¡¢¡ÖNBA¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥¦¥£¡¼¥¯¥¨¥ó¥É¡×¤òÆüËÜ¸ì¼Â¶·²òÀâÉÕ¤ÇÀ¸ÇÛ¿®¤ª¤è¤Ó¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤¹¤ë¡£NBA¤ÎÌ¤Íè¤òÃ´¤¦¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤¬½¸·ë¤¹¤ë¡Ö¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¹¥¿¡¼¥º¡×¡¢