½÷Í¥¤ÎÂçÍ§²ÖÎø¡Ê26¡Ë¤¬8ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÆÍÁ³¤Ç¤¹¤¬Àê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡ÊÆüÍË¿¼Ìë0¡¦55¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Îø°¦¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀê¤ï¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÅ·À±½Ñ¤ÇÀê¤¦ÏÃÂê¤ÎÀê¤¤»Õ¡¦À±¤Ò¤È¤ß»á¤¬ÅÐ¾ì¡£¡Ö²ÖÎø¤µ¤ó¤Î¾ì¹çÎø°¦µ¤¤ò¤Ä¤±¤È¤¤¤Æ¤Í¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÊÑ¤ï¤ê¼Ô¤Ë¶½Ì£¤ò¼æ¤«¤ì¤ë¥¿¥¤¥×¤À¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿ÍÊª¤ä¡¢¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¹¥¤­¤Î¿Í¤È¤Ï¡ÖÀäÂÐ¹ç¤ï¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿ÂçÍ§¡£¡Ö¤¬¤µ¤Ä¤Ê¿Í¤â¥À¥á¡¢¤Á¤ã¤ó¤È´ñÎï¤Ê¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È°ì½ï