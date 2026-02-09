ÇÐÍ¥±º°æ·ò¼£¡Ê44¡Ë¤¬9Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÇÉñÂæ¡Ö¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡ÙÂ¶¥ÎÎ¦Ãì·Î¸Å¡¦Ìµ¸Â¾ëÆÍÆþ¡×¡Ê6·î13¡Á28Æü¡¢MoN Takanawa: The Museum of Narratives Box1000¡Ë¤Î¿·¾ðÊóÈ¯É½²ñ¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤·¤¿¡£ÂçÀµ»þÂå¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¾¯Ç¯¡¦ãÞÌçÃº¼£Ïº¤¬µ´¤È²½¤·¤¿Ëå¤ò¿Í´Ö¤ËÌá¤¹¤¿¤á¤Ëµ´¤¿¤Á¤ÈÀï¤¦»Ñ¤òÉÁ¤¯¡¢¸ãÆ½¸ÆÀ¤À²»á¤Ë¤è¤ëÂç¿Íµ¤Ì¡²è¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¤ÎÉñÂæ²½6ºîÌÜ¡£´û¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¡ÖÃì·Î¸Å¡×¤«¤é¡ÖÃì·Î¸Å¡¦Ìµ¸Â¾ëÆÍÆþ¡×¤Ë²þ