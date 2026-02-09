¡ÚÎÙ¤Î¥µ¥¦¥Ê¥¬ー¥ë¡Û 2·î13Æü ¸ø³« ²Á³Ê¡§1,980±ß ¡ÖÎÙ¤Î¥µ¥¦¥Ê¥¬ー¥ë¡×É½»æ¡§Å·±©´õ½ã¡Ê»£±Æ¡¿¥¤¥Þ¥­¥¤¥ì¥«¥ª¥ê¡Ë ¡Ú³ÈÂç²èÁü¤Ø¡Û ÆÁ´Ö½ñÅ¹¤Ï¡¢¥µ¥¦¥Ê¥°¥é¥Ó¥¢¥Þ¥¬¥¸¥ó¡ÖÎÙ¤Î¥µ¥¦¥Ê¥¬ー¥ë¡×¤ÎÁÏ´©¹æ¤ò2·î13Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï1,980±ß¡£ É½»æ¤È´¬Æ¬¥«¥éー¤ò¾þ¤ë¤Î¤Ï¡¢G¥«¥Ã¥×¤Î¥Ñー¥Õ¥§¥¯¥È¥Ü¥Ç¥£¤ÈÅ·¿¿à¥Ì¡¤«¤Ä¥­¥åー¥È¤Ê¥­¥ã¥é