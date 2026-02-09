トキ（髙石あかり）とヘブン（トミー・バストウ）が2度目の夫婦喧嘩をした『ばけばけ』（NHK総合）第91話。1度目の喧嘩は、ヘブンの嘘が判明したことが発端だった。今度は、ヘブンがついた嘘にトキが気づかないことで喧嘩が起きる。 参考：『ばけばけ』第92話、タエ（北川景子）と勘右衛門（小日向文世）が熊本行きを説明される ヘブンから松江を離れようと言われたトキは、突然のことで理解が追いつかない。無