¤­¤Î¤¦¡¢ÅêÉ¼¤È³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿½°µÄ±¡µÄ°÷Áªµó¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û½°µÄ±¡Áªµó2026ÅöÁª¤·¤¿3¿Í¤¬³¹Æ¬¤ÇÆ»¹Ô¤¯¿Í¤Ë´¶¼Õ±óÆ£´²ÌÀ¤µ¤ó¡¢ÎëÌÚ·ûÏÂ¤µ¤ó¡¢²ÃÆ£°¾»Ò¤µ¤ó¡Ê»³·Á¡Ë »³·Á¸©Æâ£³¤Ä¤ÎÁªµó¶è¤Ç¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁ°¿¦£²¿Í¤È¿·¿Í£±¿Í¤¬ÅöÁª¤·¡¢Í¿ÅÞ¤¬µÄÀÊ¤ò¼é¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ÅöÁª¼Ô¤Ï¤±¤µ¡¢³¹Æ¬¤ÇÆ»¹Ô¤¯¿Í¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ ¸©£±¶è¤Î³«É¼·ë²Ì¤Ç¤¹¡£¼«Ì±ÅÞ¤Î¿·¿Í¡¦±óÆ£´²ÌÀ¤µ¤ó¤¬ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤ÎÁ°¿¦¡¦¸¶ÅÄÏÂ¹­¤µ¤ó¤Ë£µËü£·£°£°£°É¼¤¢