¿·½ÉDASH´ñÀ×¤Î¿·½É¥Á¥ç¥³·×²è¡ª¹ñ»º0.00002%¡Ä¥«¥«¥ª¤òÅß¤Î´¨¤µ¤«¤é¼é¤ì¤ë¤«¡©¥Ï¥¦¥¹²þÎÉ¤Ç¾¾ÅÄ¤¬ÃÏ¾å5m¤Ø¡£¾¾Åç¤Ï¥µ¥¦¥Ê¥¹¥È¡¼¥ó¤òµá¤áÅçº¬¸©¤Ø¡ª200Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ëÅÁÅýµ»½Ñ¤Ç¥¤¥Á¤«¤éºî¤ë¡ª¾¾ÅçÃã²°¤Ç¥³¥¿¥Ä¤Å¤¯¤ê¡ª¹¾¸Í¼°¤òÌÜ»Ø¤·¼ÄÄÍ¤¬ÂçÊ³Æ®¡£´ù¡¦Ç³ÎÁ¡¦ÉÛÃÄ¤òºî¤ì¤ë¤«¡©²°¾å»º¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¡õ¥¯¥ï¤Î¼Â¥Æ¥£¡¼¤ò3¿Í¤Ç´®Ç½¡ª