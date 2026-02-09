¡Ú¥²ー¥ß¥ó¥°¥â¥Ë¥¿ー¡ÖPX27U Prime Neo¡×¡Û Í½ÌóÈÎÇä¡§2·î9Æü～³«»Ï ÇÛÁ÷¡§2·î24Æüº¢Í½Äê ÄÌ¾ï²Á³Ê¡§54,980±ß ¥»ー¥ë²Á³Ê¡§49,482±ß¡Ê2·î9Æü～2·î23Æü¡Ë Hamee¡Ê¥Ï¥ß¥£¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥²ー¥ß¥ó¥°¥â¥Ë¥¿ー¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖPixio¡Ê¥Ô¥¯¥·¥ª¡Ë¡×¤Ï¡¢¥²ー¥ß¥ó¥°¥â¥Ë¥¿ー¡ÖPX27U Prime Neo¡×¤ÎÍ½ÌóÈÎÇä¤ò2·î9