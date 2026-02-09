¥°¥ë¡¼¥×¡ÖRAINBOW¡×½Ð¿È¤Î½÷Í¥¥­¥à¡¦¥¸¥§¥®¥ç¥ó¤¬ÆüËÜ¤Ç¤Î¶á¶·¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¥­¥à¡¦¥¸¥§¥®¥ç¥ó¤Ï6Æü¡¢¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¡Ö¤¢¤ì¤³¤ìÆüËÜ¤ÎÀ¸³è¡×¤È¤·¤Æ¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤òºÜ¤»¤¿¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¸½ÃÏ¤Ç¥«¥Õ¥§Ë¬Ìä¡¦¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ê¤ÉÆü¾ïÀ¸³è¤ò³Ú¤·¤à¾ìÌÌ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£¥­¥à¡¦¥¸¥§¥®¥ç¥ó¤Ï¸½ºß¡¢ÆüËÜTBS¶âÍË¥É¥é¥Þ¡ÖDREAM STAGE¡×¤Î»£±Æ¤Î¤¿¤áÆüËÜ¤ËÂÚºßÃæ¤È¤¤¤¦¡£¡ÖDREAM STAGE¡×¤ÏK¡ÝPOPÀ¤³¦¤òÇØ·Ê¤ËÉñÂæÎ¢¤Î¶¥Áè¤äå«¤òÉÁ¤¤¤¿