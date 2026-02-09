¤­¤Î¤¦¤Ï´ØÅì¤Ç¤âÂçÀã¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÌëÌÀ¤±¤¿¤­¤ç¤¦¤â¡¢³ÆÃÏ¤Çµ­Ï¿Åª¤ÊÎä¤¨¹þ¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤ÀÀã¤¬»Ä¤ë¡¢¤±¤µ¤ÎÅìµþÅÔÆâ¡£¤­¤ç¤¦¤ÎºÇÄãµ¤²¹¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹3.2¡î¤È¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó°ìÈÖ¤ÎÎä¤¨¹þ¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀéÂåÅÄ¶è¤ÎÆüÈæÃ«¸ø±à¤Ç¤Ï¡¢ÃÓ¤Î°ìÌÌ¤ËÉ¹¤¬Ä¥¤ê¡¢¡ÈÄá¤ÎÊ®¿å¡É¤Ë¤Ï¤Ä¤é¤é¤¬¿â¤ì²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖåºÎï¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Á¤ç¤¦¤ÉÆü¤Î¸÷¤¬Åö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¥­¥é¥­¥é¤·¤ÆÁÇÅ¨¤À¤Ê¤È¡× ¡Ö¶õµ¤¤Ï·ë¹½ÄË¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶