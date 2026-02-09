¡Ú¥µ¥ó¥¿¥¯¥é¥é¡ÊÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¡Ë¶¦Æ±¡ÛÊÆ¥×¥í¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëNFL¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¥¦¥ë¤Ï8Æü¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥µ¥ó¥¿¥¯¥é¥é¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥·¡¼¥Û¡¼¥¯¥¹¤¬¥Ú¥¤¥È¥ê¥ª¥Ã¥Ä¤ò29¡½13¤Ç²¼¤·¡¢12µ¨¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤ÎÀ©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£