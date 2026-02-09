NCT WISH¤¬¡¢K¡ÝPOP¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×½é¤ÎYouTube¡Ê¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¡Ë¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤ÎºÆÀ¸²ó¿ô1²¯²ó¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£ºòÇ¯8·î17Æü¤Ë¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Á¥ã¥ó¥Á¥ã¥ó¡×¥·¥ç¡¼¥È¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬8ÆüÉÕ¤Ç¡¢1²¯¥Ó¥å¡¼¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Á¥ã¥ó¥Á¥ã¥ó¡×¤Ï¡Ö¤¢¤Ã¤Á¸þ¤¤¤Æ¥Û¥¤¡×¤Î´Ú¹ñ¸ì¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡£´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÅì°¡¤Ï9Æü¡ÖÉ¬»à¤Ë¥²¡¼¥à¤ËÄ©¤à¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤ÎÌÀ¤ë¤¤»Ñ¤È¡¢¥±¥ß¥¹¥È¥ê¡¼¤¬¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¡¢Ìó6¥«·î¤Ç1²¯