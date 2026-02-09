ペンケースのフタを毎回開けることに煩わしさを感じていました。使うときは開けっ放しにしたいのに…そんな願いを叶えてくれるアイテムをダイソーで発見しました！フタにちょっとした工夫がされていて、普通のものよりも快適度がアップ。シンプルながら作りも秀逸で、使い勝手抜群ですよ！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：メッシュペンケース（平型、SI）価格：￥220（税込）販売ショップ：ダイソーJANコード：4550480847