ANA X¤Ï¡¢¡ÖANA¥È¥é¥Ù¥é¡¼¥º¡×¤Î¹ñÆâ¡¦³¤³°¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ä¥Û¥Æ¥ë¤Ç¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë¤ò¡¢2·î4Æü¤«¤é12Æü¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñÆâ¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ç¤Ï1Ì¾¤¢¤¿¤ê¡¢Åìµþ/±©ÅÄÈ¯Ãå»¥ËÚ2Æü´Ö¡Ê2Ì¾1¼¼¡¢»¥ËÚ¥¨¥¯¥»¥ë¥Û¥Æ¥ëÅìµÞÇñ¡Ë¤¬26,500±ß¤«¤é¡¢²­Æì3Æü´Ö¡Ê2Ì¾1¼¼¡¢¥Ò¥ë¥È¥ó²­ÆìÀ¥Äì¥ê¥¾¡¼¥ÈÇñ¡Ë¤¬45,900±ß¤«¤é¤Ê¤É¡£½ÐÈ¯´ü´Ö¤Ï2·î5Æü¤«¤é2027Ç¯1·î25Æü¤Þ¤Ç¡£½ÐÈ¯Æü¡¦½ÉÇñ»ÜÀß¸ÂÄê¤ÇºÇÂç6Ëü±ß¤Î³ä°ú¥¯¡¼¥Ý¥ó¤òÇÛÉÛ¤·¤Æ¤¤¤ë