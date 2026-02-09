トイレ掃除を手早く済ませたいときに、ぜひ試していただきたいセリアのお掃除グッズをご紹介します！シートやペーパーをはさんで固定でき、使い終わったらポイッと捨てられて、道具は洗ってバーに掛けて収納できるデザイン。準備から後片付けまでがスムーズで、掃除のハードルを下げてくれる優秀アイテムです。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：トイレ用ハンギングステンレストング価格：￥110（税込）サイズ（約）：19×4