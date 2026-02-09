外出先での身だしなみとして、コームの存在は必要不可欠。ただ、用途ごとに目の粗さが異なるコームを分けるのは面倒で、持ち歩き用も増えてしまいがちです。もっと持ち歩きやすいコームがあれば…と思っていたところ、ダイソーで便利な商品を発見しました！1つで2WAY兼ね備えた便利なコーム。シンプルですが優秀です！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：左右で目の粗さが違うコーム価格：￥110（税込）サイズ（約）：17.6cm