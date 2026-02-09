非常持ち出し袋に入れておきたいウェットティッシュ。でも、使用期限が意外と短く、いざというときに使えないのでは…という不安がありますよね。ですが、なんとダイソーで長期保存ができる備蓄用ウェットティッシュを発見しました。保存可能期間はなんと驚きの7年…！これで100円というから、買わない手はありません。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：長期保存 備蓄用ウェットティッシュ価格：￥110（税込）入り数：15枚