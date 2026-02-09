¡Ú¼ê¤Î¤Ò¤é¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯µ¡´ï3.1¡Û 2·î10Æü～ ½ç¼¡È¯Çä ²Á³Ê¡§1²ó500±ß ¡Ö¼ê¤Î¤Ò¤é¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯µ¡´ï3.1¡× ¥¿ー¥ê¥ó¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ï¡¢¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¡Ö¼ê¤Î¤Ò¤é¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯µ¡´ï3.1¡×¤ò2·î10Æü¤è¤ê½ç¼¡È¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï1²ó500±ß¡£ ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯µ¡´ï¤ò1/12¥µ¥¤¥º¤ÇºÆ¸½¤·¤¿¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¡£¥±ー¥Ö¥ë¤Çµ¡´ïÆ±»Î¤ò