ÆüÀ¶¥ª¥¤¥ê¥ª¥°¥ë¡¼¥×¤Ï2·î5Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡Ö2026Ç¯ÆüÀ¶¥ª¥¤¥ê¥ª¥°¥ë¡¼¥×½Õ¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£¡Ö#¥ª¥¤¥ë¤Î¤¢¤ëÊë¤é¤·¡×¤ò¥­¡¼¥ï¡¼¥É¤Ë¡¢¡Ö¿©ÍÑÌý¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¤ªµÒÍÍ¤Î¡Ø¤â¤Ã¤È¡Ù¤Ë¤ª±þ¤¨¤¹¤ë¡×¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¡£¥Û¡¼¥à¥æ¡¼¥¹(²ÈÄíÍÑ)¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯¤ÇÈ¯Çä30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡ÖBOSCO(¥Ü¥¹¥³)¡×¤Î²ÁÃÍ¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡ÖÆüÀ¶¡×¥Ö¥é¥ó¥É¡¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥×¤È¤Î°ã¤¤¤òÅÁ¤¨¤ë¥Ñ¥Í¥ë¾Ò²ð¤ä¡¢¿·¾¦ÉÊ¤È¤Î¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥³¡¼¥Ê¡¼¤òÀß¤±¤ë