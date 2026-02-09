Á´¹ñ¤Ë175Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥é¡¼¥á¥ó¥Á¥§¡¼¥ó¡ÖµþÅÔËÌÇòÀî ¥é¡¼¥á¥ó³¡ÎÏ²°¡×¤Ï¡¢2·î12Æü¤«¤é´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¿·¾¦ÉÊ¡ÖÇØ»éÀ¸Õª±ö¥é¡¼¥á¥ó¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¾¦ÉÊ¤Ï¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¡£¡ÒÇØ»éÀ¸Õª±ö¥é¡¼¥á¥ó ²Á³Ê¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡ÓÊÂ¡§1,078±ßÂç¡§1,232±ßÆùÁý¤·¡§1,320±ßÆùÁý¤·¡¦Âç¡§1,474±ß¡ÖµþÅÔËÌÇòÀî ¥é¡¼¥á¥ó³¡ÎÏ²°¡×¥í¥´¿·ÅÐ¾ì¤Î¡ÖÇØ»éÀ¸Õª±ö¥é¡¼¥á¥ó¡×¤Ï¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÇØ»é¤ò²Ã¤¨¡¢À¸Õª¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸ú¤«¤»¤¿±öÌ£¥¹¡¼¥×¤¬ÆÃÄ¹¡£¤Ä¤ë