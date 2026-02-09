½°µÄ±¡µÄ°÷Áªµó¤Ï8ÆüÌë¤Î³«É¼¤Î·ë²Ì¡¢¸©Æâ3¤Ä¤Î¾®Áªµó¶è¤Ç¤¤¤º¤ì¤â¼«Ì±ÅÞ¤Î¸õÊä¼Ô¤¬ÅöÁª¤·¤Þ¤·¤¿¡£»³·Á¸©Á´ÂÎ¤ÎÅêÉ¼Î¨¤Ï60¡¦78¡ó¤Ç¤·¤¿¡£¸©1¶è¤Ï³«É¼¤Î·ë²Ì¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¿·¿Í¡¦±óÆ£´²ÌÀ¤µ¤ó¡Ê39¡Ë¤¬10Ëü6063É¼¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢½éÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê8ÆüÌë¡¦»³·Á»Ô¡Ë¼«Ì±ÅÞ¡¦±óÆ£´²ÌÀ»á¡Ö´¶¼Õ¡¢´¶¼Õ¡¢´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£³§¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤òÉ¬¤º¤ä¹ñÀ¯¤ËÆÏ¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤Î»³·Á¤òÆüËÜ¤òÁ°¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤­¤¿