Çí¤­½Ð¤·¤Î¥«¡¼¥Ü¥ó¤¬¼çÄ¥¤¹¤ë¹âÀ­Ç½Âµ¥±±º¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥ì¡¼¥¹¥¦¥§¥¤¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ø¥Þ¥»¥é¥Æ¥£GT2¥¹¥È¥é¥À¡¼¥ì¡Ù¤Ë»î¾è¤Ç¤­¤¿¡£¡Ú²èÁü¡ÛÈô¤ÓÀÚ¤ê¥ì¡¼¥·¡¼¤Ê¥â¥Ç¥ë¤òµá¤á¤ë¹ÅÇÉ¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ø¡ª¥Þ¥»¥é¥Æ¥£GT2¥¹¥È¥é¥À¡¼¥ìÁ´131Ëç¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤«¤é¤â¤ï¤«¤ëÄÌ¤ê¡¢¤³¤ì¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡ØMC20¡Ù¡¢¡ØMC¥×¡¼¥é¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÇÉÀ¸¥â¥Ç¥ë¡£¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÎGT¥ì¡¼¥¹¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢GT2¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥«¡¼¤Î¥¹¥È¥é¥À¡¼¥ì¡á¥í¡¼¥É¥´¡¼¥¤¥ó¥°ÈÇ¤Ç¤¢¤ë