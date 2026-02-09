»°½Å¸©¾¾ºå»Ô¤Ë¤¢¤ë»°½ÅµùÏ¢¤Î¤êÎ®ÄÌ¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç6Æü¡¢»°½Å¸©»º¤Î¹õ¤Î¤ê¤ÎÆþ»¥²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÍÜ¿£¤¬Æñ¤·¤¯ÀäÌÇ´í×ü¼ï¤Ë¤â»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¥µ¥¯¥µ¥Î¥ê¤¬½ÐÉÊ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¹Ô¤ï¤ì¤¿Æþ»¥²ñ¤Ë¤Ï¡¢³¤ÂÝÌä²°¤Ê¤ÉÌó90¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥µ¥¯¥µ¥Î¥ê¤Ï°ìÈÌÅª¤ËÎ®ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Î¥ê¤ÎÉÊ¼ï¤Ç¤¢¤ë¥¹¥µ¥Ó¥Î¥ê¤è¤ê¤â´Ä¶­¤ÎÊÑ²½¤Ë¼å¤¯¡¢°é¤Æ¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤°ìÊý¤Ç¡¢³¤ÂÝ¤ÎÉ÷Ì£¤ä´Å¤ß¤ËÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»°½ÅµùÏ¢¤Ç¤Ï¡¢»°½Å¸©¤ÇÍÜ¿£¤·¤¿¥¢¥µ¥¯¥µ¥Î¥ê¤Î