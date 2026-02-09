½°µÄ±¡µÄ°÷Áªµó¤Ï8Æü¤ËÅê³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢»°½Å¸©Æâ¤Ç¤Ï¡¢4¤Ä¤Î¾®Áªµó¶è¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤¬µÄÀÊ¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¡£»°½Å1¶è¤Ç¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¡¦Á°¿¦¤ÎÅÄÂ¼·ûµ×¤µ¤ó¤¬11²óÌÜ¤ÎÅöÁª¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£ÅÄÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡Ö¹ñÌ±¤ÎÀ¸³è¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤éÍ½»»¤äË¡°Æ¤òÄÌ¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£²¸ÊÖ¤·¤Î¤¿¤á¤Ë´À¤ò¤«¤¤¤Æ»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»°½Å2¶è¤Ç¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¡¦Á°¿¦¤ÎÀîºê½¨¿Í¤µ¤ó¤¬3²óÌÜ¤ÎÅöÁª¤Ç¤¹¡£Àîºê¤µ¤ó¤Ï¡ÖÁªµóÀï¤Ç¤Ï¡ØÊ¹¤¯¡¢