»°½Å¸©Æâ¤Ë½»¤à³°¹ñ¤Ë¥ë¡¼¥Ä¤ò»ý¤Ä»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¿ÊÏ©»Ù±ç¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¸¦½¤²ñ¤¬ÄÅ»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»°½Å¸©¹ñºÝ¸òÎ®ºâÃÄ¡áMIEF¤¬³°¹ñ¿Í½»Ì±¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¿ÊÏ©¤òÁªÂò¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢Å¬ÀÚ¤Ê»Ù±ç¤¬¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦ºîÀ®¤·¤¿¥Ï¥ó¥É¥Ö¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È³«¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢³Ø¹»´Ø·¸¼Ô¤Ê¤É21¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£»°½Å¸©¤Ë¤ª¤±¤ë³°¹ñ¿Í½»Ì±¤Î¿ô¤Ï¡¢2024Ç¯»þÅÀ¤Ç¿Í¸ý¤ÎÌó4¡ó¤òÀê¤á¡¢¶áÇ¯Áý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾®¡¦Ãæ³Ø¹»¤ËÄÌ¤¦»Ò¤É¤â¤Î¤¦¤Á