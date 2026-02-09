ÂðÇÛ»ö¶È¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¡ÖÀ¸³è¶¨Æ±ÁÈ¹ç¥³¡¼¥×¤ß¤¨¡×¤¬¡¢»°½Å¸©Æâ¤Ç´Ä¶­³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤à3¤Ä¤ÎÃÏ°èÃÄÂÎ¤Ë7Æü¡¢´óÉÕ¶â¤òÂ£¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´Ä¶­³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÃÏ°èÃÄÂÎ¤Ø¤Î´óÉÕ¤òÄÌ¤¸¤Æ³èÆ°¤Î¹­¤¬¤ê¤Î¤­¤Ã¤«¤±¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡ÖÀ¸³è¶¨Æ±ÁÈ¹ç¥³¡¼¥×¤ß¤¨¡×¤¬2004Ç¯¤«¤éËèÇ¯¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥³¡¼¥×¤ß¤¨¤Î°ÂÂ¼ÉÙ»ÒÉûÍý»öÄ¹¤Ï¡Ö¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ë¸Ø¤ì¤ëË­¤«¤Ê´Ä¶­¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤â¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë²¿¤¬¤Ç¤­¤ë¤«¤ò¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤È¤È¤â¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡×¤È°§»¢¤·